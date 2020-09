No curso Aceleração de Pessoas, idealizado por Ricardo Bellino, empresário de sucesso que já foi sócio de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, os participantes terão a oportunidade de se aprimorar com Master Classes de diversos profissionais renomados da área de economia, empreendedorismo e inovação do mercado.

Os inscritos também participarão do “Em Busca de um Sócio”, quando Bellino avaliará o melhor projeto do curso. Os alunos terão a chance de convencê-lo, em apenas 3 minutos, de que seu negócio pode ser bem-sucedido.

Curso Aceleração de Pessoas

Os estudantes terão um total de 12 Master Classes, cada uma com um especialista de determinadas áreas. São eles:

Dia 1: “Empreendedorismo não é profissão?! A mentalidade do sucesso”, com o empreendedor e escritor Geraldo Rufino.

Dia 2: “A travessia entre sonhos e realizações. Hábitos de um vencedor”, com o ex-nadador Joel Jota.

Dia 3: “Emburrecendo para reaprender a ser criativo”, com o fundador da Keep Learning School, Murilo Gun.

Dia 4: “Uma nova filosofia, para enfrentar o novo normal”, com o professor e filósofo Gabriel Chalita.

Dia 5: “Plano B – Nunca aceite um não como resposta”, com o mentor de negócios Diego Vergílio e o presidente da Polishop, João Apolinário.

Dia 6: “O discurso de elevador – Como conquistar um investidor em apenas 3 minutos”, com o investidor em startups João Kleper.

Dia 7: “Construindo uma reputação”, com o CEO do grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB), Chain Zaher.

Dia 8: “A felicidade atrai o dinheiro. Organizando a sua relação com o dinheiro”, com a especialista em finanças Nathalia Arcuri.

Dia 9: “Você é sua melhor marca. Invista em você e seja o CEO da empresa EU S.A.”, com o fundador e presidente do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz.

Dia 10: “Reduzindo a marcha para acelerar sua vida e seus negócios”, com o corretor Cristiano Piquet.

Dia 11: “Os segredos da mente mestra, relevando o verdadeiro master mind”, com o economista e presidente do Master Mind, escola de executivos e negócios, Jamil Albuquerque.

Dia 12: “Nadando com tubarões. As lições da verdadeira escola da vida”, com o presidente da SMZTO Holdings de Franquias, José Carlos Semenzato.

Além das Master Classes, o curso será dividido em nove módulos. O primeiro é sobre o Índice de Burnout, um medidor de esgotamento individual. Já o segundo é Metamodelo, para encontrar um sistema próprio ideal. Pico de performance vem em seguida, para aprimorar o desempenho do aluno.

O quarto é sobre análise SWOT, aplicada a um avaliação estratégica pessoal. A definição de um plano pessoal estratégico é o foco do quinto módulo, Road Map, seguido por uma aula sobre o 5W2H+, ou seja, como verificar e validar a força do projeto.

O sétimo módulo trata do Business Canvas, desta vez voltado para a análise do modelo de negócio. Já o penúltimo, o Análise de Cenários, abordará como criar e avaliar panoramas futuros para elaborar estratégias. E, por fim, no nono e último módulo do curso, está o Pitch 3 Minutos, que ensinará como vender uma ideia em um curtíssimo espaço de tempo.

Para Bellino, todo o aprendizado, o esforço e o êxito de participar do projeto precisa de um alicerce fundamental: o contentamento de participar. “A partir da felicidade é que os empreendedores, e qualquer pessoa, vão atingir o sucesso que estão buscando”, afirma o empresário.

Para adquirir todo o conhecimento proposto pelo projeto, existem três pacotes disponíveis: Aceleração Básico, Premium e Deal Maker. O primeiro custa 1.997,00 reais, com acesso a todas as Master Classes e módulos do curso, mas sem participação no Em Busca de um Sócio, recurso exclusivo para os outros dois serviços.

Quem adquirir o pacote intermediário (2.857,00 reais) poderá concorrer a dez vagas para mentoria individual com o Bellino. Já no Deal Maker (9.997,00 reais), com apenas 25 vagas, os contratantes terão a mentoria garantida com o idealizador do projeto. Todos os pacotes têm a possibilidade de parcelamento.

As vagas para o curso e a oportunidade de se tornar o mais novo sócio de Ricardo Bellino serão limitadas, para ficar atento à abertura das inscrições acesse o site e garanta sua chance.

Inscreva-se