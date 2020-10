Conheça os 7 pilares para escolher o investimento certo

O primeiro passo para começar a investir é sempre o mais difícil. O universo de aplicações assusta diversos leigos que buscam descentralizar sua renda ao escolher o produto certo. Dessa maneira, o educador financeiro André Bona, possui a receita certa para todos que pretendem seguir o caminho de investimentos, sendo necessário um ponto fundamental: análise individual.

“Você só vai escolher o produto no final após compreender seu próprio estilo de investidor”, afirma.

Aprenda sobre os sete pilares das aplicações:

1. Necessidades pessoais

Primeiro de tudo, como dito anteriormente, a análise pessoal é o ponto de partida para conhecer o seu perfil de investimento. É preciso estabelecer objetivos que vão guiar todo o processo de aplicação, como é realizado no início de qualquer projeto.

“É importante entender o que você quer resolver. Um investimento ele não é dinheiro pelo dinheiro. Ele deve ser entendido como uma ponte que vai te conduzir de um momento que você está até um objetivo que você queira atingir. Investimento é um meio e não um fim. É importante você entender o seguinte: quais são os objetivos que eu gostaria de atingir? Como financeiramente eu gostaria de estar na minha vida? Isso é pessoal, pois cada pessoa tem objetivos distintos”, explica Bona.

2. Calcule seu tempo

A segunda etapa de todo projeto, assim como dos pilares para escolher o investimento certo, é o período em que deseja ter um retorno financeiro após aplicar em algum produto. Um ponto, novamente, pessoal de cada investidor.

“Se eu tenho uma necessidade que é programar minha aposentadoria, isso vai demorar quanto tempo? Você precisa saber qual a horizonte de tempo que precisa para conquistar o seu objetivo. Quero comprar uma casa. Mas quanto tempo preciso para juntar o dinheiro?”, questiona o educador financeiro.

3. Capital disponível

“Não adianta chegar e falar assim: estou começando a investir agora. Tenho mil reais. Quero fazer uma diversificação de investimentos e na parte de ações. Isso não vai acontecer. Então, você precisa entender que o montante que você possui vai ser adequado ou vai permitir que você tenha mais ou menos diversificação. Caso você não olhe o montante, fatalmente você vai tomar decisões equivocadas”.

É dessa maneira que Bona define a importância de ajustar o tipo de investimento com a reserva disponível para diversificar os ganhos. O início não precisa ser necessariamente aplicando em ações que gerem grande retorno, conforme os resultados menores aparecem, os investimentos podem ser maiores.

4. Perfil de risco

Um dos principais questionamentos de qualquer pessoa que queira investir é: arrisco ou me mantenho em uma “zona segura”? Sendo difícil de determinar qual o caminho correto. No entanto, Bona afirma que essa escolha depende do próprio investidor, pois ele precisa estar ciente de que alto risco pode gerar perda no final do processo.

“Será que aqueles investimentos que oscilam muito me dão medo de perder dinheiro? Eu quero investir sem nenhum risco ou com menor risco possível? Então, entender o seu perfil de risco vai ajudar a saber que tipo de produto vai ser adequado para você “, diz.

5. Produtos elegíveis

O quinto ponto dos sete pilares do investimento certo diz respeito ao produto definido após realizar a análise pessoal. Seja em aplicações de risco ou não, o mercado financeiro oferece diversas opções para os investidores.

“Uma vez que eu sei as etapas anteriores, eu vou saber quais produtos fazem sentido e quais não fazem para a minha carteira. Só depois disso é que posso escolher o investimento”, explica Bona.

6. Cenário econômico

Com o tipo de investimento escolhido, é necessário analisar as questões externas, como o histórico econômico de um setor específico ou até mesmo a reputação financeira e segurança no câmbio de um país. Dessa maneira, compreende-se se vale a pena aplicar em determinado produto ou ação.

7. Carteira

Por fim, a carteira de investimento vai guiar todo o processo dos sete pilares, pois, já estruturado, irá evoluir junto com o investidor. Não há certo ou errado nesse ponto. Cada pessoa que queira aplicar terá sua própria carteira definida.

“A escolha da carteira de investimento vai se basear da necessidade do investidor para a escolha do produto, e não ao contrário. Então, se você quer construir e montar uma carteira de investimento adequada às suas necessidades, você tem que entender as suas questões. Isso é o mais importante”, finaliza.

Aprenda tudo sobre investimento agora

A Exame Academy oferece o curso “Manual do Investidor”, onde o educador financeiro André Bona, ensina diversos conceitos e técnicas de investimento para cada perfil. O conteúdo possui quatro módulos e pode ser finalizado em cerca de 8h.