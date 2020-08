Como dividir meu dinheiro entre cada investimento?

Uma das principais dúvidas do investidor iniciante diante do crescente número de opções de aplicações que estão ao alcance do brasileiro hoje em dia é como distribuir seus recursos entre renda fixa, variável, fundos, Tesouro Direto, ações, debêntures…

Mas, se não existe uma carteira ideal a ser seguida por todos os investidores — já que a alocação depende do perfil e dos objetivos e de cada um —, há, sim, um bom método para fazer essa distribuição, como ensina o educador financeiro André Bona. “Sempre vão acontecer crises e o mercado pode subir e descer. Com uma alocação adequada, porém, o investidor pode dormir tranquilo. Não vai tomar decisões precipitadas”, diz Bona, professor do curso Manual do Investidor.

Entenda seu perfil de investidor

O primeiro passo nessa estratégia é entender qual é seu perfil de investidor. Ao abrir uma conta em um banco ou uma corretora, o novato é convidado a preencher um questionário que vai identificar seu apetite para risco. O questionário é importante porque, quando depara com as classificações “conservador”, “moderado” e “arrojado”, uma boa parte dos investidores prefere se ver como arrojado — sem saber exatamente que isso significa estar disposto a correr mais riscos de perder dinheiro e a enfrentar a volatilidade típica de determinados ativos.

Depois, é preciso estabelecer quais são os objetivos do investimento. Os de curto prazo, que devem ser realizados em até dois anos; os de médio, em um período de dois a cinco anos; e os de longo prazo, de cinco em diante. Na primeira categoria, entra, por exemplo, a viagem de férias; na segunda, um curso de pós-graduação; na terceira, a faculdade dos filhos e a aposentadoria.

Somente a partir daí se deve escolher as aplicações. “Cada produto de investimento tem uma serventia. Alguns são mais adequados para o curto prazo e outros, para o longo”, diz Bona.

Por mais arrojado que seja o perfil, antes de começar a pensar em aplicar seu dinheiro para alcançar seus objetivos de consumo e qualidade de vida, o investidor precisa construir uma reserva de emergência. Bona recomenda que seja equivalente ao montante de seis a 12 meses de salário do investidor. Caso surja uma grande despesa imprevista ou o tralhador perca o emprego, consegue se manter com tranquilidade até se reorganizar financeiramente. Essa reserva deve ser colocada em uma aplicação de renda fixa com possibilidade de resgate rápido.

Liste seus projetos

O passo seguinte é fazer uma lista de todos os projetos e do dinheiro necessário para executar cada um. Via de regra, quanto mais curto o prazo para realizar, mais significativa deve ser a parcela de investimento em renda fixa. “Assim, no começo, é normal que a proporção da alocação em renda fixa seja maior. Com o passar do tempo, a fatia da renda variável do patrimônio aumenta. No final da vida, quando se vai usufruir dos recursos guardados para a aposentadoria, a porcentagem colocada em renda fixa volta a crescer”, afirma Bona.

