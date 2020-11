Black Friday: Exame tem cursos e planos de assinaturas a partir de R$6/mês

Novembro é o mês esperado pelos brasileiros para aproveitarem as melhores ofertas durante a famosa Black Friday. As dúvidas sobre o maior evento anual do varejo estão maiores em meio a uma pandemia, mas uma pesquisa da Social Miner em parceria com a Opinion Box mostra que quase metade dos brasileiros pretende aproveitar as ofertas. Em 2019, só as compras da sexta-feira da Black Friday foram responsáveis por 20% de todos os pedidos feitos em novembro.

De olho nas boas estimativas e aproveitando a data para oferecer desenvolvimento pessoal e profissional e liberdade financeira para todos os brasileiros, a Exame vai oferecer descontos que podem chegar a 60% do valor de cursos e planos de assinaturas de recomendações de investimentos.

Os descontos serão aplicados em todos os cursos da Exame Academy e às assinaturas de recomendações de investimentos da Exame Research. A promoção também é válida para os combos de assinaturas. Com os descontos, cursos serão oferecidos a partir de R$ 9 reais por mês e também têm assinaturas de Research com preços a partir de R$ 6 mensais.

Para receber os descontos, bastas se inscrever aqui. As promoções serão enviadas por e-mail e você pode escolher quais alertas sobre descontos quer receber, apenas da Exame Academy, apenas da Research ou dos dois.

A Exame Research é o braço de análises e recomendações de investimentos da Exame que nasceu para apoiar investidores e futuros investidores com informações sobre os principais produtos de investimento do mercado, recomendações e análises de mercado, essenciais para quem deseja fazer o melhor investimento do seu tempo.

Já a Exame Academy é braço de educação da marca, com a proposta de oferecer conhecimento prático dentro de disciplinas ligadas a áreas como finanças, gestão, negócios, carreiras, empreendedorismo e tecnologia.