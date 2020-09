Ativos que você só consegue comprar via fundos de investimentos

Antes de começar a investir é preciso ter várias questões em mente, como entender minimamente o cenário econômico nacional e internacional, seguir as notícias sobre economia e negócios e entender quais ativos são os melhores para cada perfil de investidor. É importante ter em mente também que alguns produtos têm exigências para serem adquiridos pelo investidor.

Em alguns casos, é preciso investir um valor mínimo para comprar um ativo, em outros é exigida uma quantidade específica. Nem sempre essas exigência podem ser atendidas pelos investidores pessoas físicas, que podem não ter quantias nem infraestrutura para operar determinados tipos de investimentos. Mas opção podem ser os fundos de investimentos.

Como o nome já diz, eles são fundos formados pelos mais diversos tipos de investimentos, desde os mais conservadores, de renda fixa, até os mais arrojados, apenas de renda variável. Além de ter fundo para todo perfil de investidor, a maior vantagem deste tipo de investimento é que você está colocando o seu dinheiro nas mãos de quem dedica a vida a estudar como funcionam e como investir nos ativos.

“Com oito anos de cobertura do mercado financeiro e investindo a um tempo ficou claro para mim que boa parte das pessoas que está tentando ganhar dinheiro fazendo trades não saber o que tá fazendo. Elas acham que sabem mas se deparam com muitas outras pessoas que têm uma bagagem informativa maior e acabam ficando para trás”, afirma Juliana Machado, analista da Exame Research e professora do curso Mapa dos Fundos.

Mas não é só isso. “Não tem porque você tentar sair na frente de pessoas que estão dedicadas especificamente ao mercado financeiro e que tem um poder muito maior que o seu no mercado, que faz diferença porque essas movimentações massivas de recursos é que ditam os preços dos ativos”, disse a professora.

Juliana explica alguns ativos que é possível ter acesso mais fácil através dos fundos de investimentos. “Os fundos permitem um acesso a muitos produtos que são mais restritos, como vários de crédito privado, debêntures — que têm um grande apelo, mas são destinadas a investidores qualificados, que têm mais de um milhão de reais, e os fundos permitem acessar créditos das companhias com bastante tranquilidade. Você consegue ter uma carteira diversificada só com fundos e isso não anula a possibilidade de ter uma ação que goste ou fazer uma negociação trade se você se sente capaz, mas os fundos te dão esse suporte que é super importante para a maturidade financeira”.

