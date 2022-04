É assim que os bilionários ganham dinheiro com investimentos

Não é de estranhar que “ficar rico da noite para o dia” esteja entre os sonhos de boa parte das pessoas. Afinal, a ideia de alcançar a liberdade financeira, viver de renda e, eventualmente, não depender mais de um trabalho fixo para pagar as contas no final do mês é mesmo bastante atrativa. E também ajuda a explicar o fato de milhares de brasileiros continuarem apostando na Mega-Sena, ainda que a probabilidade de conseguir enriquecer dessa maneira seja bastante baixa.

Mas se deixar nas mãos da sorte não basta, qual é o segredo para turbinar a renda e deixar de depender exclusivamente do salário no final do mês?

A verdade é que, embora não exista um caminho fácil para enriquecer, existem, sim, algumas estratégias sérias que podem ajudar a ter uma vida financeira mais confortável. E todas elas estão relacionadas a dois conceitos principais: educação financeira e investimentos.

Isso porque entender como o dinheiro funciona é o primeiro passo para ter mais controle financeiro e, consequentemente, conseguir investir uma parte de seus recursos em busca de lucro e rentabilidade.

“Existem duas formas de obter lucro com investimentos. A primeira delas é onde a maioria das pessoas foca quando pensa em enriquecer; já a segunda é onde os bilionários ganham mais dinheiro”, afirmou o empresário Gabriel Navarro, bacharel em administração de empresas e dono do maior canal de finanças do TikTok, em um vídeo publicado recentemente na plataforma.

Clique aqui e conheça ferramentas que podem te ajudar a ganhar uma renda extra

Desde 2018, Navarro aborda assuntos relacionados a investimentos e planejamento financeiro de maneira descomplicada nas redes sociais — onde acumula mais de 3 milhões de seguidores e mais de 100 milhões de visualizações. Ele também é o professor da série Renda Extra Turbo, que promete ensinar os melhores caminhos para gerar renda extra e enriquecer por meio dos investimentos. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever clicando aqui.

Veja, abaixo quais são as duas estratégias para lucrar com investimentos citadas acima pelo influenciador.

1. Ganho de capital

A primeira forma de investir citada por Navarro tem como foco o ganho de capital. Basicamente, quem opta por essa estratégia está sempre buscando lucrar com a diferença entre o preço pago por um ativo na hora da compra e no momento da venda.

É o que acontece, por exemplo, quando compramos uma ação por R$ 20, esperamos ela valorizar, e depois vendemos por R$ 30. Ou então quando alguém compra um imóvel e espera ele valorizar para, depois, vendê-lo por um preço mais alto.

Vale pontuar que, nesses casos, a possibilidade de lucrar — ou não — com os investimentos está totalmente atrelada às oscilações do mercado.

“Nessa estratégia, a pessoa está sempre esperando que o mercado suba, já que depende disso para vender os seus ativos”, diz Navarro.

2. Geração de caixa

Já a segunda estratégia — que, segundo o influenciador, é de onde os bilionários ganham mais dinheiro — é conhecida como cashflow (traduzindo, "fluxo de caixa"). Como o próprio nome já diz, para além do ganho de capital no curto prazo, o foco de quem investe dessa maneira está na geração contínua de renda.

É o que acontece, por exemplo, quando o investidor foca em comprar fundos imobiliários, ações de empresas que pagam dividendos, títulos públicos que pagam juros semestrais ou até mesmo ou quando compra um imóvel com o objetivo de colocá-lo para alugar.

“Assim, o foco do investidor está em adquirir bons ativos cada vez mais baratos e que possam gerar uma renda futura”, explica Navarro.

Descubra como ganhar no mínimo R$ 3.000,00 em 30 dias gerando renda extra!

É claro que cada uma das estratégias tem suas vantagens, riscos e desvantagens. Por isso é importante conhecê-las a fundo e entender o que faz mais sentido para seus objetivos e perfil de investidor antes de tomar qualquer decisão.

Série Renda Extra Turbo

Para ajudar investidores novatos e pessoas comuns que buscam formas de garantir uma renda extra por meio dos investimentos de maneira segura, a EXAME Academy se juntou com o influenciador Gabriel Navarro. Da parceria, nasceu a Renda Extra Turbo, uma série de quatro episódios onde o empresário revela o caminho para turbinar a sua renda.

Totalmente online e gratuita, ela irá ao ar entre os dias 9 e de 17 de maio. Para participar e ter acesso aos conteúdos, é preciso inscrever-se na página oficial do projeto.

Veja, abaixo, quais serão os temas de cada uma das aulas.

EPISÓDIO 1 (9/5) – O caminho para turbinar sua renda

Como ganhar mais dinheiro e deixar de depender só do seu salário para pagar as contas do mês.

EPISÓDIO 2 (11/5) – Ferramentas para construir renda



Você verá na prática quais ferramentas podem te ajudar a ganhar uma renda extra.

EPISÓDIO 3 (13/5) – A estratégia para monetizar a sua paixão



Como rentabilizar o que você mais gosta de fazer e ainda multiplicar os ganhos por meio de investimentos.

EPISÓDIO 4 (17/5) – O passo a passo para enriquecerComo garantir uma renda de R$ 3.000 em 30 dias de forma rápida e segura.

NÃO FIQUE DE FORA! CLIQUE AQUI E GARANTA JÁ A SUA VAGA