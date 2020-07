As dicas do estrategista digital Rapha Avellar para alavancar os negócios

Quem conduz um negócio, seja ele pequeno ou com capital aberto no Ibov, e ainda não tinha o digital no centro de sua estratégia, com a pandemia se viu obrigado a correr atrás do prejuízo. Por sua vez, quem já fazia, mas não via resultado, sentiu a necessidade de mudar de estratégia e, com isso, muitos se perguntam “por onde começar?”

Tirar o chapéu de vendedor chato e passar a oferecer conteúdos e soluções que gerem valor são premissas fundamentais. “Crie algo incrível que alguém queira consumir, entregue seu melhor e não peça nada em troca”, recomenda. “Em vez de empurrar a venda, seja tão relevante que todos vão querer comprar de você”, afirma.

Rapha lembra ainda que é preciso olhar para onde todos olham. “Em 2020, você precisa entender onde está a atenção do consumidor. Neste momento eu recomendo fortemente o investimento em três plataformas: TikTok, LinkedIn e Áudio. São potências ainda pouco exploradas, então sua chance de se destacar lá será muito maior”, recomenda.

Para conhecer em detalhes a metodologia utilizada pelo empreendedor, acesse aqui a Estratégia Digital. O material é gratuito e nele é possível conhecer em detalhes a metodologia, com base na produção de conteúdos centrais e focados. Os centrais são os mais extensos e completos. No caso do Rapha, programas encontrados no YouTube, como The CMO Playbook, Nas Trincheiras, BizDev e 2 Centavos. Destes conteúdos centrais são desenvolvidos os conteúdos focados, que podem ser, por exemplo, trechos selecionados dos centrais e editados de forma customizada para cada plataforma. São estes últimos que geram mais engajamento e alcance, contribuindo para o aumento de seu público.

Empreendedor em série, Rapha Avellar atualmente é CEO da Avellar, agência de publicidade e marketing focada em alavancar resultados de negócios através do que existe de mais moderno em estratégias digitais. Disney, Tinder, Hering, Domino’s, BTG Pactual, Universal, MRV, Prudential, Stone, Brasil Brokers e Texaco são algumas das contas atuais da empresa.