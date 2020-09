Aceleração de Pessoas oferece oportunidade de ser sócio de Ricardo Bellino

“Convença-me em três minutos”. É isso que Ricardo Bellino, empresário de sucesso que já foi sócio de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América (EUA), e outros grandes empresários nacionais e internacionais, querem em seu novo projeto, o Aceleração de Pessoas.

Neste programa, cada empreendedor vai participar de um curso de capacitação com diversos especialistas que possuem experiência no mercado. O foco é auxiliar os participantes a criarem ferramentas para construir um projeto desde o início ou até mesmo ajudar aqueles que já têm um negócio em andamento a estruturá-lo da maneira correta.

Os dez melhores projetos do curso vão ser revisados por Bellino para participarem do “Em Busca de um Sócio”. No entanto, somente um terá a oportunidade de ir a Portugal com tudo pago para apresentar a sua ideia em três minutos e convencê-lo de que a mesma pode ser aplicada com sucesso. A partir disso, o renomado empreendedor vai se tornar sócio do projeto vencedor.

Segundo Bellino, com essa iniciativa ele pretende ampliar a percepção que os empreendedores possuem de seus negócios, ao estimular que pensem em novas maneiras de fazer com que um investimento possa ser bem-sucedido.

“A principal vantagem de participarem do Aceleração de Pessoas é que cada um tem seu ritmo. Acelerar não é necessariamente andar rápido, mas andar no seu ritmo, na direção correta. Essa direção vem de uma mentalidade de visão correta, diferente e ampla. Não apenas de objetos na sua frente de maneira óbvia. Essa visão vai além dos óbvios que vamos desenvolver para potencializar ideias que estão no papel em iniciativas de sucesso”, explica o idealizador do projeto.

As vagas para o curso serão limitadas e as inscrições vão de 5 a 11 de outubro e as inscrições podem ser feitas AQUI. Serão três pacotes disponíveis: Aceleração Básico, Premium e Deal Maker. Sendo que, no Aceleração Básico, os participantes não poderão concorrer ao “Em Busca de um Sócio”, recurso exclusivo para os outros dois serviços.