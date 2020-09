Muito se fala sobre mercado financeiro, sobre ter uma renda extra e até mesmo em viver deste mercado. É comum ouvir que se trata de um mercado altamente promissor, principalmente agora em um cenário de juros baixos na economia e com tanta demanda de empresas querendo abrir o capital.

Através do mercado da bolsa de valores é possível comprar ativos financeiros, como ações de grandes empresas, dólar, índice, juros futuros, e tantos outros. Trabalhar com o mercado financeiro não permite apenas ser sócio de grandes empresas, mas também gera a possibilidade de ser dono do próprio horário, e poder operar (nesse caso, trabalhar) de qualquer lugar, precisando apenas de uma conexão com a internet.

Mas apesar de ser uma área altamente lucrativa, é também complexa, e ter uma pessoa especializada como guia neste caminho pode ajudar a evitar perdas e frustrações. Se você tem vontade de aprender sobre o mercado financeiro e fazer dele uma profissão, uma oportunidade é o Workshop Vida de Trader.

O evento online e gratuito acontece do dia 21 a 27 de setembro. Com uma semana de programação, o workshop será ministrado por Joaquim Paiffer, sócio-fundador da Atom S/A, que mostrará os resultado obtidos por ele no mercado financeiro e também por seus alunos.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente clicando no link abaixo e digitando um endereço de e-mail pelo qual será disponibilizado o acesso às aulas. Para fazer sua inscrição gratuitamente acesse AQUI

Joaquim Paiffer atua nesta área há 15 anos. Através da Atom, ele e sua sócia e irmã Carol Paiffer já ensinaram mais de 28 mil pessoas formando a maior mesa de traders da América Latina.

A Atom surgiu em 2013 com o nome de Paiffer Investimentos, quando os irmãos se uniram a dois traders e iniciaram o projeto com capital próprio de R$ 1 milhão. Em um campeonato que durou três meses, a empresa fez a primeira seleção de traders, que a levou a ser uma companhia que treina operadores da Bolsa de Valores.

Hoje, o foco da Atom é treinar, avaliar pessoas e dar dinheiro para elas operarem, e, nesse processo de estruturação de negócios, os fundadores perceberam a defasagem de educação financeira na população.

Este déficit de conhecimento estimulou a Atom abrir uma nova frente de negócios. A Atom Educacional se coloca como uma porta de entrada para o mercado financeiro, com o objetivo de levar o conhecimento e a oportunidade de uma nova profissão, a de trader. A promessa é de treinar desde pessoas que não têm nenhum conhecimento na área, até os mais entendidos do assunto.