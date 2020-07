5 fatores de sucesso na carreira de marketing 

A realização na carreira é uma agulha no palheiro na nova era. No universo da publicidade e do marketing não é diferente. Ainda existe um abismo entre as propostas de educação nesses setores e as práticas do mercado, o que dificulta o ingresso de profissionais recém-formados no mercado de trabalho.

A pedido da EXAME Academy, a Cria School elencou os cinco pilares que compõem uma carreira de sucesso no universo do marketing e da publicidade e compilou o material no Guia de Aceleração de Carreiras, que pode ser acessado aqui. Confira abaixo um resumo dos cinco pilares.

Resumo dos cinco pilares :

1 – Perfil T Shaped

O Perfil T Shaped, ou seja, em forma de T, refere-se ao profissional que reúne alto conhecimento técnico (traço vertical do T) e vasto repertório de habilidades e conhecimentos em outras áreas que contribuem para sua especialidade (traço horizontal do T). Segundo André Felippa, ex-presidente da Mondeléz e professor da Cria School, o profissional com Perfil T é o mais valioso para o mercado atualmente. “O profissional de marketing mais desejado hoje é o que reúne conhecimentos de diferentes áreas e é adepto do lifelong learning, ou seja, que está em processo de aprendizagem contínua”, diz.

2 – Comunicação de Alto Nível

Ser um profissional fora da curva exige habilidades altamente relacionadas à comunicação, como oratória, escuta ativa e empatia. A objetividade também faz toda a diferença em processos de seleção e na comunicação entre os diferentes times de uma empresa. Uma das dicas do guia é saber dizer claramente qual é seu objetivo de carreira e de que modo isso pode contribuir para a organização.

Outros assuntos abordados no guia são storytelling, gatilhos mentais e mindmap de apresentação.

3 – Mindset Ágil

Os profissionais de marketing e publicidade que apresentam mindset ágil são os que estão dispostos a abrir mão de suas certezas para testar novos conceitos e aprender com o mercado. Agilidade é, acima de tudo, ser adaptável, ainda que não necessariamente veloz, apesar da nomenclatura. Projetos feitos por sprints, por exemplo, evitam desperdício de tempo e de dinheiro nas organizações e possibilitam alterações mais rápidas do produto final. Desenvolver um mindset ágil, portanto, implica falhar menos, ter entregas mensuráveis e aprender continuamente.

4 – Soft Skills

As soft skills são cada vez mais desejadas por recrutadores e gestores de organizações. Habilidades como inteligência emocional, gestão de pessoas, liderança, resolução de problemas e capacidade de negociação nunca estiveram tanto em evidência como agora.

5- Hard Skills

Mesmo não sendo suficientes para manter uma carreira hoje, as habilidades técnicas, ou hard skills, sempre serão indispensáveis a qualquer profissional. Além do conhecimento específico em sua área de atuação, assuntos como gerenciamento de projetos e suas ferramentas, conhecimento sobre modelos de negócios e de remuneração também compõem esse pilar e são consideradoss um diferencial.

O guia ainda traz dicas de leitura sobre criatividade, inovação e exemplifica com cases do mercado, como o livro O Brio e as Forqueaduras Capitais, de Cassio Engel, que conta a trajetória do Medgrupo, a maior escola de ensino médico ocidental.

