4 vantagens de investir em fundos de investimentos

Investir exige tempo e dedicação, coisas que nem sempre é fácil encaixar na rotina corrida que ainda engloba família, estudos, obrigações e tantas outras coisas. Uma opção para quem se encontra nesta situação são os fundos de investimentos.

Como o nome já diz, eles são fundos formados pelos mais diversos tipos de investimentos, desde os mais conservadores, de renda fixa, até os mais arrojados, apenas de renda variável. Claro que optar pelos fundos não significa que você pode parar de estudar e não saber nem onde está colocando o seu dinheiro.

Curso “Mapa dos Fundos: Encontre os melhores fundos de investimentos”

Juliana Machado, analista de fundos de investimentos da Exame Research, preparou o curso Mapa dos Fundos onde explica toda a estrutura e teoria dos fundos, além de apresentar um panorama do mercado. A especialista também aborda todas as taxas e custos do modelo. No curso, são listadas as principais vantagens de se investir nos fundos de investimentos. Confira:

1. Para todo perfil de investidor

Há diversos tipos diferentes de fundos de investimentos. Existe os formados apenas por ativos de renda fixa, como CDBs e crédito privado. Nesse caso, o fundo se encaixa com investidores de perfil mais conservador, que têm menos tolerância a riscos; há também os que contam com uma formação mista e tem tanto produtos de renda fixa, quanto renda variável, ideal para os investidores moderados. E para os arrojados, com alta tolerância a riscos, podem escolher os fundos de investimentos voltados apenas para renda privada e alguns que atuam com estratégias mais ousadas, como a alavancagem.

2. Dinheiro nas mãos de especialistas

Uma das maiores vantagens deste tipo de investimento é que você está colocando o seu dinheiro nas mãos de quem dedica a vida a estudar como funcionam e como investir nos ativos. Os fundos são cuidados por gestores especialistas, que provavelmente entendem muito mais do funcionamento do mercado do que você. Mas isso não significa que não é necessário estudar nada sobre o investimento, é preciso pesquisar sobre os gestores antes de confiar o seu dinheiro ao fundo.

Inscreva-se no curso AQUI

3. Não precisa conhecer ativos no detalhe

A vantagem é você poder investir sem precisar saber todos os detalhes de um determinado ativo. O investimento é ideal para quem não tem tempo de estudar profundamente as questões de mercado e as particularidades de cada tipo de investimento. Você passa essa função para quem realmente entende e se dedica a isso. “Se o trabalho que o gestor está fazendo compensa o que você está investindo, faz muito mais sentido usar essa estratégia do que tentar entender o que está acontecendo com vários ativos, enxergar as assimetrias e ganhar dinheiro com isso”, afirma Juliana.

4. Acesso a produtos restritos

Os fundos permitem um acesso a muito produtos que são muito mais restritos para pessoas físicas, como vários de crédito privado e debêntures. São ativos que têm um grande apelo, mas são destinados a investidores qualificados, que têm mais de um milhão de reais. Os fundos permitem acessar créditos das companhias com bastante tranquilidade. Você consegue ter uma carteira bem diversificada só com fundos e isso não anula a possibilidade de ter uma ação que goste ou fazer uma negociação trade se você se sente capaz, mas os fundos te dão esse suporte que é super importante para a maturidade financeira.